شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يحيى حفلاً غنائيًا فى المغرب أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب عبد الفتاح الجرينى، حفلاً غنائيًا، بمدينة أكادير بدولة المغرب، يوم السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

واحتفل المطرب المغربى عبد الفتاح جرينى وزوجته الفنانة جميلة البدوى، بحفل زفافهما على الطريقة المغربية، وحضر عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين من الإعلاميين منهم، الفنان المغربى خالد بنانى، والفنانة المغربى سلمى رشيد، والإعلاميتان عبير شورى وبسنت شمس الدين.

وكان النجم المغربى عبد الفتاح جرينى، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبى بطريقة مختلفة، وتمت الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذى تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذى تولى إخراج المشاهد فى دبى.