شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز وأوليفيا وايلد فى أحدث ظهور لهما بمطعم داخل نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الثنائى هاري ستايلز واوليفيا وايلد خلال نزهة جديدة تمتعت بالرومانسية أثناء تناولها الغداء معًا، وفقًا لما ذكرته التقارير الأجنبية بالصور التي عكست النظرات الرومانسية بينهما، بأحد المطاعم في مدينة نيويورك.

ولم يعد فارق السن بين الثنائى عائقًا لاستمرار علاقتهما الرومانسية، إذ تبلغ أوليفيا 37 عامًا فى حين يصغرها هاري بـ 10 سنوات.



هارى ستايلز واوليفيا

من ناحية أخرى كانت رصدت عدسات الكاميرات النجم هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد على السجادة الحمراء قبل العرض الخاص لفيلمهما "Don't Worry Darling"، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى، ويشير تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن سبب ابتعاد الثنائى عن بعضهما فى الصور يعود إلى بذل قصارى جهدهما لإبقاء علاقتهما الرومانسية بعيدة عن دائرة الضوء خلال المسار الترويجى للفيلم الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تنفيذ هذا المبدأ، فقد التقط الصور ومقاطع الفيديو التى انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعى التى تظهر هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد، فى العرض الأول لفيلم " Don't Worry Darling" فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ليلة الاثنين.



هارى واوليفيا

وفى مقطع شاركه المعجبون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر هارى الذى يلعب دور البطولة فى الفيلم من إخراج أوليفيا، وهو يرفض بأدب طلبًا من أحد أعضاء فريق الإخراج لتبديل المواقع على السجادة الحمراء، ويُظهر الفيديو أوليفيا وهارى ورفاقه وهم يصطفون لالتقاط صورة جماعية أمام كاميرات العالم، حسبما ورد في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

شوهد هارى وهو يقف بين النجمتين المشاركتين فى العمل، جيما تشان، وسيدني تشاندلر، قبل أن يشير له أحد الموظفين للتحرك للوقوف بجانب أوليفيا، لكن يبدو أن هارى رفض وبقى فى موقعه بين زملائه النجوم.