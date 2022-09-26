نور محمود يحيي ذكرى رحيل خالد صالح بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان نور محمود، الذكرى الثامنة على رحيل الفنان الكبير خالد صالح، التي وافقت أمس الأحد 25 سبتمبر.

ونشر نور صورة الراحل خالد صالح، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "25\9 ذكرى واحد من الملهمين، وأنا هفضل واحد من المريدين، الله يرحمك يا عمنا ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، عمنا خالد صالح".

ورحل الفنان الكبير خالد صالح عن عالمنا بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب، في 25 سبتمبر عام 2014.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد صالح السينمائية فيلم "الجزيرة 2" والذي عرض عام 2014، وشارك في بطولة الفيلم: أحمد السقا، خالد الصاوي، هند صبري، نضال الشافعي، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد عبدالله محمود.