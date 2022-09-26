ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورة مع “أوسم رجل في مصر”!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 02:59 صباحاً - أثارت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها مع الفنان أحمد مجدي.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة متغزلة بأحمد مجدي حيث كتبت “انظروا من هنا.. أوسم رجل في مصر”.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة متسائلين عن حقيقة ارتباطهما، ام انها صورة لتحضير عمل فني دون ان ترد ياسمين على هذه التكهنات النفي او الايجاب.

وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت مؤخرا عن دخول ابنها “جلال الله” غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة، دون أن تكشف تفاصيل العملية الجراحية التي يخضع لها ابنها.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة برفقة ابنها من داخل المستشفى علي موقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “ادعوا لابني جلال الله في غرفة العمليات أن تكون العملية ميسرة وسهلة” وأضافت: “الله يكتب له تمام الشفاء والعافية”.