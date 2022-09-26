محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 02:59 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، على السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد ابنته الكبرى “حنين” بحضور شقيقه محمود رمضان.

ونشر محمد رمضان، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “عيد ميلاد سعيد ابنتي الحبيبة حنين محمد رمضان”.

يذكر ان حنين هي الابنة الكبرى لمحمد رمضان من زوجته الاولى التي انفصل عنها عام 2008 كما ان لديه طفلين “علي” و”كنز” من زوجته الثانية نسرين عبدالفتاح.

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا بمحافظة الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل.

وكان رمضان قد واجه حملة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بإلغاء الحفل من بعض الأشخاص، ليرد بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، للتأكيد على وجود من يرحبوا بتواجده في المدينة الساحلية.

كما يستعد رمضان لإحياء حفل في قطر حيث نشر صورة له وهو يوقع على العقد وعلق عليها كاتبا: “وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية الخامس والعشرون من نوڤمبر أشوفكم على خير و تمنياتي لكم بدوام النجاح و التوفيق أميراً و شعباً”.