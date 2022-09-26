شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إيطالية تكشف مفاجأة كبيرة عن إقتراب كانتي من يوفينتوس الصيف الماضي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل بإقتراب نجم الوسط الفرنسي أنجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي من يوفينتوس فى الصيف الماضي، ولكن رغبة "البلوز" فى الحصول على خدمات المدافع الهولندي توماس دي ليخت وقفت عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وأوضح موقع "كاليتشو ميركاتو" الإيطالي، عن رفض نادي يوفينتوس طلب تشيلسي فى عقد هذه الصفقة التبادلية، قبل أن ينتقل توماس دي ليخت فى النهاية إلى بايرن ميونخ، لتتوقف المفاوضات عند هذا الحد، بعد أن كانت هناك رغبة قوية من مسئولي اليوفي فى ضم اللاعب.



موقف كانتي من تجديد تعاقده مع تشيلسي

وتناولت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب أنجولو كانتي لم يستقر بعد على تجديد تعاقده مع الفريق من عدمه، لا سيما أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، فى الوقت التى تسعي فيه إدارة "البلوز" فى تجديد تعاقدها مع اللاعب خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وتحاول إدارة تشيلسي الإنجليزي الضغط على اللاعب من أجل المحافظة عليه، فى ظل كونه أحد الركائز الأساسية فى الفريق، حيث يعد اللاعب من أقدم عناصر الجيل الحالي من لاعبي الفريق الإنجليزي، كما أن غياب اللاعب يؤثر بالسلب على إيقاع الفريق بشكل عام.



صراع ثنائي على ضم اللاعب فى الصيف القادم

ومن المنتظر أن يجمع صراع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان حال عدم تجديد اللاعب تعاقده مع تشيلسي، مما يتيح لأحد الفريقين ضم النجم الفرنسي بشكل مجاني، فى صفقة قد تكون الأقوي فى المريكاتو الصيفي القادم إن حدثت.