شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا بمدينة نصر يوم 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل كفورى حفلاً غنائيًا يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل بإحدى القاعات الكبرى بمدينة نصر، بعد غياب طويل عن المشاركة في الحفلات بمصر ويقدم كفورى بالحفل باقة من أغانية القديمة والجديدة منها "مين حبيبى أنا "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".

وتشاركة فى الحفل النجمة السورية أصالة نصرى، حفلاً المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

ويذكر أن طرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية "شايفة فيك" وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.