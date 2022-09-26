شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تبدأ تصوير أحدث أعمالها No Hard Feelings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الممثلة جينيفر لورانس للعمل بعد فترة من الراحة بسبب ولادتها في فبراير من العام الجاري، وما ترتب عليه من مسئوليات جديدة على عاتقها، قبل العودة لتصوير الأعمال من جديد، مثلما ظهر خلال آخر صور لها حسب موقع الديلي ميل، الذى أكد أن لورانس بدأت بالفعل تصوير No Hard Feelings التي تقوم ببطولته.



جينيفر لورانس

وارتدت جينيفر لورانس أزياء كاجوال للغاية، من خلال شورت وتيشرت رمادي، أظهرها بمنتهي النحافة، بعدما عادت إلى لياقتها المعتادة بعد اشهر قليلة على وضع مولودها الأول.

وحضرت النجمة جينيفر لورانس قبل ايام العرض الأول لفيلمها "Causeway" خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لهذا العام وظهرت باطلالة مذهلة لتجذب الانظار لها بجانب الممثل بريان تيري هنري الذي يشاركها العمل.

يعد هذا الفيلم هو أول عمل انتاجي لشركة جينيفر لورانس و هو يندرج تحت الأفلام النفسية و تلعب لورانس دور البطولة وهى جندية تعود إلى أمريكا بعد تعرضها لصدمة دماغية بالغة اثناء خدمتها في افغانستان وتكافح من أجل العودة لحياتها الطبيعية مع والدتها وهى تنتظر أن يتم استدعائها مرة أخرى للعمل وفقا لما تناوله موقع variety والفيلم من إخراج ليلي نوجيبارو وتوزيع شركة Apple Tv+ ومن المفترض أن يتم طرحه على المنصة و دور العرض المختلفة في شهر نوفمبر القادم، وكانت انتهت لورانس من تصوير مشاهد عديدة من هذا الفيلم قبل الانجاب .