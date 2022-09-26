شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: النجم عادل إمام وقف بجواري ببدايتي فى "أحلام الفتى الطائر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن علاقتها بالزعيم عادل إمام قائلة: "قدمت معه أحلام الفتي الطائر وسلام يا صاحبي، وشمس الزناتي والواد سيد الشغال، وبحمد الله ان تكون بدايتي مع الزعيم عادل امام والبداية كانت في مسلسل "احلام الفني الطائر" وكانت التجربة الاولى لى وأيضا الكاتب الكبير وحيد حامد ومن اخراج محمد فاضل".

وأضافت سوسن بدر:"كنت بترعش وشاهدني عادل امام بهذه الحالة وكان يقف بجانبي وساعدني في مشاهد التصوير وهو نجم النجوم بلا شك ومن حظي ان تكون بدايتي معه".

وعن فيلم شمس الزناتي قالت سوسن بدر: "الفيلم من اخراج سمير سيف وأطلقت عليه لقب ثعلب الصحراء لاننا قمنا بالتصوير في شهري 7 و 8 والجو صعب جدا وعلي الرغم من ذلك كنا مستمتعين بالمشاهد والكواليس، وكان في مشهد لحصان يقوم بجر عربية كارو ورفض المشي وننزل نتحايل عليه وسط ضحك من الجميع".

وتابعت سوسن بدر: "تجربتي في فيلم سلام يا صاحبي كانت تجربة بطولة وكنت قلقه جدا وكنت اذهب الاول للاستديو وموقع التصوير، وما زلت حتي اليوم بكون مرعوبة اثناء تصوير أى عمل".

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.