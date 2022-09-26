شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: اتحبيت كتير داخل الوسط الفنى وخارجه.. وأكره الكذب والخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن الحياة الزوجية والعاطفية ودور الرجل والمرأة قائلة: "الرجل له دوره والمرأة كذلك، ودي طبيعية الحياة والمرأة تعمل لا توجد مشكلة في ذلك ، ولكن لا يجب ان تنسي دورها الحقيقى وكذلك الرجل له دور في الحياة وايضا هو اب وله مسئولية".

وعن حياتها الزوجية قالت سوسن بدر: "أنا أكره الكذب والخيانة وبطبيعتي لا أعرف اللون الرمادي ولي مواقف صارمة في هذا الامر، وحدث بعض الخلافات بسبب ذلك".

وتابعت سوسن بدر: "أنا أتحبيت كتير داخل الوسط الفني وخارجه وانا بطبيعتي بحب كل الناس، ولا شيء يدعو للصراع والخلاف وأهم شئ الإحترام والتقدير بين الطرفين في اختيار شريك العمر، ولابد ان نرضي بقضاء الله فمن الممكن ان تكون حياتنا بها بعض المشاكل ولكن هناك ايجابيات اخري".

وأشارت سوسن بدر إلى إنها شاركت في 30 فيلم تسجيلي منهم 15 فيلم عن مصر الفرعونية وشخصية نفرتيتي ووجه الشبه بينهما يسعدنها بشكل كبير، والتعليقات والبوستات بالسوشيال ميديا عن الشبه بيننا يضحكني في بعض الأحيان".

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.