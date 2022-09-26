شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: بدأت حياتي "مانيكان".. ودخلت التمثيل بدون علم والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن بدايتها قائلة: "بدأت حياتي مانيكان وقامت بتدريبي الفنانة الرائعة رجاء الجداوي وذهبت الي المسابقة ومدام رجاء كانت في لجنة التحكيم وكنت مبهورة بها وتعلمت كثيرا من رجاء الجداوي واستفدت من تلك التجربة واستمريت لعام ونصف تقريبا .

وأضافت سوسن بدر خلال الجزء الأول من لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا دخلت كلية العلوم ووالدى كان يرفض دخولى مجال الفن والتحقت بمعهد التمثيل".

وتابعت: "دخلت كلية العلوم لمدة 48 ساعة ولم أكمل دراسة بها، والتحقت بمعهد التمثيل ونجحت وكانت لجنة مكونة من جلال الشرقاوي وسعد اردش وسناء شافع وغيرهم من القامات الفنية".

واستكملت سوسن بدر: "صوتي كان رفيع جدا اثناء المعهد، والتحقت بمعهد الكونسرفاتوار، ووالدي لم يكن يعلم ويعتقد اني في كلية العلوم ولم يعرف الا عندما شاهدنى بمسلسل احلام الفتي الطائر مع النجم عادل امام .

وأشارت سوسن بدر الى ان والدى خاصمنى عندما علم بإنني التحقت بالتمثيل وتركت كلية العلوم، وعلي الرغم ان امي ممثلة، وكنت احب والدي بشدة وتأثرت جدا بوالدي وتعلمت من والدتي المهنية في العمل، وهى الفنانة امال سالم وكانت من اعمالها مسرحية ريا وسكينة، ومن بعد المسرحية اصيبت بالزهايمر .

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.























