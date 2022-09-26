شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى بصحبة حشد كبير فى شوارع لوس أنجلوس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين الممثل الحاصل على الأوسكار ماثيو ماكونهي بصحبة حشد كبير من الناس داخل لوس انجلوس، وهو يصور مشروعًا جديدًا أثناء سيرهم معًا بمدينة لوس أنجلوس، وفقًا للتقارير العالمية التي لم تؤكد ما إذا كان العمل فيلم جديد يتكتم عليه صناعه أم مجرد إعلان لبراند يمثله الممثل الشهير والذى يمتلك في رصيده جائزتي أوسكار.

ماكونهي بدا مميزا بإطلالة رسمية تتمثل في بدلة باللون الأزرق الفاتح، وقميص أبيض، وأظهرت صور أخرى مدى استعداده لتصوير مشروعه الأخير بوضع الميكب على وجهه.



ماثيو ماكونهي

وكان لفت ماكونهي الأنظار لدوره السياسى مؤخرًا، حينما القى كلمة خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض فى يونيو من العام الجارى، روي فيها قصصا عمن لقوا حتفهم في إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في أوفالدي ، تكساس ، وحث على مزيد من الإجراءات بشأن السيطرة على الأسلحة.



ماثيو ماكونهي

وأشار ماكونهي وقتها وهو من مواليد أوفالدي، إلى أنه وزوجته، كاميلا أمضيا معظم الأسبوع الماضي مع أسر الذين قتلوا في مسقط رأسه، وقال: "أنت تعرف ما يريده كل واحد من هؤلاء الآباء ، ما الذي طلبوه منا؟ ما الذي عبر عنه كل والد على حدة بطريقته الخاصة لكاميلا وأنا؟ أنهم يريدون أن تعيش أحلام أطفالهم. وأنهم يريدون أن تستمر أحلام أطفالهم ، لإنجاز شيء ما بعد رحيلهم. يريدون أن يجعلوا خسارة أرواحهم مهمة".

وقال إن هناك "نافذة فرصة" لسن إصلاح تشريعي هادف للأسلحة، ودعا إلى إجراء فحوصات خلفية عامة، ورفع الحد الأدنى لسن شراء وحيازة الأسلحة الى 21 عام.