شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس بصحبة كلبها فى شوارع نيويورك عقب طرح فيلمها Goodnight Mommy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة الشهيرة نعومي واتس أنيقة عندما خرجت في مدينة نيويورك مؤخراً وأبرز اناقتها بواسطة بساطتها في اختيار ملابسها، وبصحبتها كلبها التي تحبه للغاية حسب تقرير الديلي ميل الذى نشر مجموعة من الصور للممثلة الشهيرة، والتي فضلت ارتداء جاكت اسود مع نظارتها الشمسية.

كما بدت الممثلة الأسترالية التي تبلغ من العمر 53 عامًا وهي تحاول البقاء بعيداً عن ضغوط التصوير بعد فترة طويلة من تصوير عدة مشاريع خلال الفترة الأخيرة انشغلت فيها نجمة King Kong التي اختارت السير برفقة كلبها Izzy، والتي دوماً ما تطرقت للحديث عنه خلال تصريحاتها مؤكدة أنه قريب جداً منها.

ناعومى واتس

وذلك بعدما حضرت نعومى واتس منتصف الشهر الجاري العرض الأول لفيلمها الجديد Goodnight Mommy برفقة الأخوان كاميرون ونيكولاس اللذان يلعبان دور ابنيها فى الفيلم، المقرر طرحه خلال موقع أمازون فى 16 من سبتمبر الجارى.

ويندرج الفيلم تحت تصنيف أفلام الإثارة ويعرض وصول الأخوان إلياس (كاميرون) ولوكاس (نيكولاس) إلى منزل أمهم في الريف لقضاء بعض الوقت معها ليجدان وجهها مغطى بالضمادات نتيجة للجراحة التجميلية التى أجرتها كما أخبرتهما، لكن يبدأ الطفلان فى الشك فى تصرفاتها غير العادية بالنسبة لهما ليشك أن من تحت تلك الضمادات ليست والدتهما.



ناعومي واتس

كما طرح للنجمة نعومى واتس فيلما آخر هذا العام بعنوان Infinite Storm فى شهر مارس الماضى وكانت اشتهرت نومى من خلال دورها فى الفيلم الشهير King Kong بدور آن دارو، وشاركت فى بطولة فيلم Diana والذى يعرض آخر عامين فى حياة الأميرة ديانا، ورشحت نعومى لجائزة الأوسكار عام 2004 و 2013 وفازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا عام 2003 وجائزة جميعية نقاد السينما في شيكاجو عام 2002 و غيرهم.