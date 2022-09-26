شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى فى"وش الريح" بأبو ظبى بسبب هند صبرى وجومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج أحمد خالد موسى، اليوم الأحد تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية لمسلسله "وش الريح"، من بطولة النجوم هند صبرى وجومانا مراد وإياد نصار، وتجمع هذه المشاهد النجوم الثلاثة بعدد كبير من الفنانين المشاركين منهم هدى المفتى وعلى الطيب ومحمد يوسف وبتول حداد وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى الأدوار الثانوية.

يتم التصوير فى ديكور مكتب محاماة ضخم تم بناؤه فى إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات، ويسعى المخرج أحمد خالد موسى للإنتهاء من الديكور الرئيسى للمسلسل، والخاص بمكتب المحاماة، والذى يجمع معظم أبطال العمل وتدور بداخله معظم أحداث العمل، حتى يتفرغ لمسلسله "بابا المجال"، للنجم مصطفى شعبان، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

ويستعد النجم مصطفى شعبان للسباق الرمضانى لعام 2023، بمسلسل "بابا المجال"، والذى انضم لمشاركته في بطولة العمل حتى الان كل من، ياسمين رئيس، سوسن بدر، رياض الخولى، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، سماء إبراهيم، محمد رضوان، مها منصار، أحمد كشك، والمسلسل قصة وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.