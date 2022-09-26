شكرا لقرائتكم خبر عن نجم star wars جيمس إيرل يتراجع عن أداء صوت "دارث فيدر" ويتركه للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم جيمس إيرل جونز، الذي أدي صوت الشخصية الشهيرة "دارث فيدر" لما يقرب من 40 عامًا من أفلام "Star Wars" ، الابتعاد عن الدور، ووقع الممثل البالغ من العمر 91 عامًا على تسجيلات صوتية أرشيفية يستخدمها صانعو الأفلام الشباب، الذين يخططون لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للخطاب لإعادة إنشاء صوت جونز الأصغر من أفلامه السابقة لمشاريع Lucasfilm المستقبلية، حسبما ورد في مجلة "Variety".



شخصية دارث فيدر

وقال ماثيو وود، في Lucasfilm منذ 32 عامًا: "لقد ذكر أنه كان يبحث في إنهاء هذه الشخصية الخاصة".

استعانت الشركة بمساعدةRespeecher ، وهي شركة أوكرانية ناشئة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محادثات جديدة من التسجيلات الصوتية القديمة التي تم تنشيطها. بدأت علاقة Respeecher مع Lucasfilm بمسلسل "The Book of Boba Fett" ، والذي أعادوا صياغة صوت الشاب Luke Skywalker. تعاون الاثنان أيضًا من أجل الأداء الصوتي لدارث فيدر في مسلسل"Obi-Wan Kenobi" ، الذي ظهر لأول مرة على قناة ديزني هذا الصيف.

تم تكليف بوجدان بيلييف فنان الكلام البالغ من العمر 29 عامًا، بتسليم التسجيلات الجديدة إلى Lucasfilm ، لكن المأساة وقعت في 24 فبراير عندما غزت روسيا البلاد، مع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة لفيف، سارع بيلييف لإنهاء المشروع وإرسال عمله مرة أخرى إلى Skywalker Sound في شمال كاليفورنيا.

عبّر جونز لأول مرة عن شرير الفيلم الشهير في فيلم "Star Wars الأصلي لعام 1977، بينما ظهر ديفيد براوز على الشاشة مرتديًا القناع الأسود سيئ السمعة عبّر جونز عن الشخصية على كل من الشاشة الكبيرة والصغيرة حتى هذه اللحظة.