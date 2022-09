شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المقطع الدعائى للموسم الثانى من مسلسل Alice in Borderland.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن المقطع الدعائي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الحركة والفانتازى المستقبلي Alice in Borderland المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد توقف لفترة طويلة منذ طرح الموسم الاول في ديسمبر 2022.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المحتوى الياباني له شعبية كبيرة عبر المنصة، وبالرغم من أن الكثيرين ينتظرون عرض الجزء الثاني من "Squid Game"، إلا أن الشركة أشارت إلى أنها تواصل استثمارها أكثر في الدراما والسينما اليابانية.



لقطة من مسلسل Alice in Borderland

تضمن العرض التقديمي اليوم مقطعًا لمقابلة جماعية شارك فيه يامازاكي كينتو، وتسوشيا تاو ، اللذان يلعبان دور أريسو، وأوساجي من فيلم "Alice in Borderland" ، وموري نانا وديغوتشي ناتسوكي اللذان يلعبان دور كيو، وسومير في "The Makanai: Cooking for the Maiko House" ، تحدثت وآي فيروز ، الممثلة الصوتية لجولين كوجوه في "JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean" ، عن نموهما الشخصي وتبادل الأفكار حول الوصول إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم الآن.

و في وقت سابق أعلنت منصة نيتفلكس عن تجديد مسلسلها Alice in Borderland، لـ موسم ثانٍ، وذلك من خلال طرح فيديو ترويجى على حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بعد انتهاء عرض الموسم الأول من العمل، خلال الشهر الجارى، حيث طرحت الـ 8 حلقات على المنصة في 10 ديسمبر الجارى، مسلسل Alice in Borderland يدور في إطار أكشن وفانتازيا وغموض.

ويدور العمل حول رجل يدعى " Arisu" بدون الكثير من المال أو الحظ، عاطل عن العمل حاليا، وفجأة فقدت مدينة طوكيو جميع سكانها باستثناء أريسو واثنين من أصدقائه، بسبب حدث غامض، والتي بسببها بعيش أريسو وأصدقائه في لعبة خطيرة، وقاتلة، ويجب عليهم مواجهتها النجاح فيها.