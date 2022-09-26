نانسي عجرم وسط الورود ورزان الجمال جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الورود.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، خلال حضورها إحدى المناسبات.

رزان الجمال

نشرت الفنانة رزان الجمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة.

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "حمام سباحة".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"مايوه"، من أحدث ظهور لها.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بشقيقتها رشا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".