سوسن بدر تعترف: "اتحبيت كتير داخل الوسط الفني وخارجه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن حياتها الشخصية والعاطفية مؤكدة كرهها للكذب والخيانة.

وقالت سوسن، ببرنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثي: "الرجل له دوره والمرأة كذلك، ودي طبيعية الحياة والمرأة تعمل لا توجد مشكلة في ذلك ، ولكن لا يجب أن تنسي دورها الحقيقي وكذلك الرجل له دور في الحياة وأيضا هو أب وله مسئولية".

وتابعت: "أنا أكره الكذب والخيانة وبطبيعتي لا أعرف اللون الرمادي ولي مواقف صارمة في هذا الأمر، وحدث بعض الخلافات بسبب ذلك".

واستكملت: "أنا اتحبيت كتير داخل الوسط الفني وخارجه وأنا بطبيعتي بحب كل الناس، ولا شيء يدعو للصراع والخلاف وأهم شئ الإحترام والتقدير بين الطرفين في اختيار شريك العمر، ولابد ان نرضي بقضاء الله فمن الممكن ان تكون حياتنا بها بعض المشاكل ولكن هناك إيجابيات أخرى".

وأضافت، أنها شاركت في 30 فيلم تسجيلي منهم 15 فيلم عن مصر الفرعونية وشخصية نفرتيتي ووجه الشبه بينهما يسعدنها بشكل كبير، والتعليقات والبوستات بالسوشيال ميديا عن الشبه بيننا يضحكني في بعض الأحيان.

يذكر أن سوسن بدر تشارك في مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "أبو العروسة 3" بطولة سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هاني كمال.