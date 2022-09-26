"لا أهلا ولا مرحبا".. فنان سوري يهاجم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم الفنان السوري معن عبدالحق، الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه عن إحياء حفل غنائي في سوريا خلال الفترة المقبلة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان معين عبدالحق قال فيه: "تتداول بعض الصفحات صباح اليوم خبرا عن حفلة سيحييها الفنان محمد رمضان، وهذا الخبر حتى الآن غير رسمي في سوريا ولم يصدر عن نقابة الفنانين ولا عن وزارة الإعلام وممكن أن نعتبره مجرد إشاعة".

وتابع معين في الفيديو: "نحن لا نتعامل مع خبر أنه حقيقي أو رسمي إلا إذا صدر عن جهة رسمية في سوريا، فلا أهلا ولا مرحبا ولن نستقبله ولن نرحب به، وسيعبر كثير من السوريين بكل الوسائل المتاحة عن دعوته أو استضافته، إذا كان الخبر صحيح".

واستكمل: "أين له أن ينال شرف وكرامة أن يقف في عاصمة المقاومة العربية الوحيدة دمشق".

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنوية إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات"

أعلن الفنان محمد رمضان توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".