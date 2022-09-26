كيف علق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك على إليكت سبورت التشادي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز فريق الزمالك على فريق إليكت سبورت التشادي، بهدفين دون مقابل ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "فيتوريا عرف إزاي إن زيزو والونش هما اللي هيجيبوا هدفين الزمالك؟".

وكرر نادي الزمالك فوزه على فريق إليكت سبورت التشادي، بهدفين دون رد، في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب أمام بطل تشاد، بنتيجة (2-0)، ليحسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 في البطولة بإجمالي نتيجة الذهاب والإياب (4-0).

وافتتح أحمد مصطفى "زيزو" أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 71، وسجل محمود حمدي "الونش" الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وسيضرب الزمالك موعداً مع فلامبو البوروندي الذي أقصى الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.