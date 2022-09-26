عفاف شعيب: "لبسي كله ألماني واللي بيهاجموني في الآخرة حسابهم عسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة عفاف شعيب على الانتقادات الموجهة لها بشأن تصريحاتها الأخيرة حول شراء الملابس من ألمانيا.

وقالت شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": كنت بسافر كتير وكنت بجيب لبسي من برا، اشمعنا اتكلمتوا عليا لما قولت إني بلبس ملابس ألمانيا".

وأضافت :" اللبس الألماني هو الوحيد المظبوط، ولبسي شيك ومحترم، مبلاقيش البدل اللي أنا عايزاها إلا في الملابس الألمانية، أنا اشتريت من هنا حاجات مصري، يومين والكتف اتقطع، وحاجات غريبة جدا".

وتابعت: "الألمان مقاساتهم مضبوطة، الملابس من أول لبسة بتكون مضبوطة عليا، وساعات ألف محلات مصر مبلاقيش الحاجة المناسبة، اللي بيهاجموني حسابهم في الآخرة عسير".

وكانت عفاف شعيب قد قالت خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" من تقديم ياسمين عز عبر قناة mbc مصر: كنت بسافر كتير وبجيب لبسي كله من برا ودلوقتي مفيش استيراد والواحد في حوسه بالذات علشان الذوق اللي بيعجبني، في محل بتعامل معاه من زمان كنت باخد ملابس حتى قبل الحجاب، بطل دلوقتي يجيب حاجة، كنت بجيب من عندهم كل البدل المستوردة كلها ألماني.

وتابعت: أنا لازم ألبس حاجة حلوة الناس متقولش إيه الحجاب ده المحجبة لازم تهتم بشكلها ولبسها وأناقتها وتكون منظمة، ببذل مجهود وبقلب الدواليب وأقول يارب اخترلي.

وعن قول الجمهور عنها أنها تصرف أموالها على ملابسها قالت: دي نعمة، وربنا بيحب إن النعم تظهر علينا، وأنا لازم أمتع نفسي وألبس واتشيك ومش بهتم بالتحويش إيدي سايبة.