"الثقة تجذب المقلدين".. هيفاء وهبي جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة جريئة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقت قائلة: "الثقة تجذب المقلدين".

وجاءت تعليقات الجمهور على صور هيفاء على النحو التالي: "منورة هيفاء"، و"قمر"، و"كتاب عن الجمال"، و"كل ما تكبر تحلى"، و"شنو هالجمال"، و"عسل"، و"ربنا يحفظك" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم "أشباح أوروبا" والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، أروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم النجم باسم سمرة، وهو من إخراج محمد حماقي.