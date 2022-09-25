شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يبدأ تصوير مسلسل "عودة البارون" إخراج سامر خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدًا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى النجم حسين فهمى تصوير أول مشاهده في مسلسل "عودة البارون" تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، يشارك في بطولة المسلسل كل من: خالد سليم وميس حمدان ومحمد الجوهرى وعايدة رياض وإيهاب فهمى وأحمد سلامة ونهال عنبر وسامى مغاورى

حل النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ضيفا على "تلفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي، رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، وقال خلال اللقاء: "استقرينا علي الشكل العام لبرمجة الأفلام، وسيكون هناك فيلم مصري من أفضل الموجودين، ولجنة التحكيم جيدة جدًا وهناك العديد من الضيوف سيقومون بتقديم محضرات سينمائية"، مشيرًا إلى أن مهرجان القاهرة ليس حفل افتتاح وختام ما بينهما أهم بكثير وهو المهرجان الحقيقى.

وأضاف النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أنه تواصل مع طارق نجل النجم المصري العالمي عمر الشريف، وذلك لعمل معرض لملابس والده النجم الكبير عمر الشريف ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح حسين فهمي، رئيس المهرجان، أنه وصله حتى الآن طقمان من ملابس النجم عمر الشريف الأول ارتداه في فيلم doctor Zhivago والثاني من فيلم funny girl ومن المتوقع أن يصله المزيد من الملابس التي ارتداها عمر الشريف في أشهر أفلامه وهناك مجموعة أخرى قادمة في الطريق.

وكان الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، قد حدد الزى الرسمى لحضور المهرجان، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال حسين فهمى: "المهرجانات الدولية كلها ليها زى رسمى وإحنا مهرجان دولى درجة أولى وأنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد بيجى بيلبس اللى هو عاوزه أنا قولت لا عيب نستقبل الناس، يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلى بحلق ذقنى وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس، والموضع اتطور فى الأسئلة ورينا الفستان جيباه منين شعرك مين عامله لأ مش ده المهرجان يعنى، لازم كلنا نلبس دريس كود الفورمال".