شكرا لقرائتكم خبر عن 11 أغنية و3 تحمل أسماء مشاهير من السينما.. معلومات عن أحدث ألبومات كايروكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق كايروكي أحدث ألبوماته الغنائية والذي يحمل اسم "روما"، وهو الألبوم الذى يتكون من 11 أغنية، حققوا بهم تفاعل كبير مع متابعيهم وجمهوره ممن اعتادوا منهم على الاختلاف بشكل غنائى مغاير دائمًا عن السائد.

وهو الأمر الذى برز للوهلة الأولي من طريقة اختيار الأغاني واسماءها خاصة عبر 3 أغاني حملت أسماء مشاهير ما بين مغنيين راحلين ومخرج سينمائى وهم على الترتيب "جيمس دين" و"جوني كاش"، بالإضافة لـ "تارانتينو".

موعد حفل كايروكى القادم

ويستعد فريق كايروكى لإحياء ثانى حفلات جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد في مدين هيوستن بولاية تكساس، بعدما أحيا الفريق حفله الأول بمدينة نيويورك، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وأحيا فريق كايروكى عدة حفلات غنائية في مصر، وتفاعل الجمهور مع أغنياته، حيث قدموا خلال حفلاتهم العديد من الأغاني المعروفة له، منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، "ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

آخر البومات كايروكى

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

نبذة عن كايروكى

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".