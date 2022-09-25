شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس وتوم هانكس وبرادلى كوبر وجورج كلونى أبرز حضور History Talks والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين النجمة جوليا روبرتس بصحبة عدد من النجوم ممن حرصوا على حضور فعاليات History Talks الذى يعتبر بمثابة حدث مباشر يسمح للجمهور والمشاهدين بالاستماع إلى مجموعة متنوعة من المتحدثين مثل القادة العالميين والمؤلفين وصانعي الأفلام والرواد في العالم.

وقد تم اختيار جوليا روبرتس لتكون ضمن فعاليات الحدث كواحدة من المتحدثين، وبجانب روبرتس حرص على الحضور كل من توم هانكس، وجورج كلوني مع زوجته المحامية امل علم الدين، بالإضافة إلى برادلى كوبر وغيرهم من المشاهير حسب تقرير موقع الديلي ميل.



جوليا روبرتس

من ناحية أخري يعد فيلم Ticket To Paradise أحدث اعمال جوليا روبرتس وجورج كلوني ويدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.



جورج كلونى وامل

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.



برادلى كوبر

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.