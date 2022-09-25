شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون إلهام شاهين بعد إعلان تبرعها بأعضائها السليمة بعد وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على دعم النجمة إلهام شاهين بعد إعلانها تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها، لتخفيف الألم عن الآخرين.

وكتبت النجمة سوسن بدر، قائلة: "ربنا يجعله فى ميزان حسناتك ويراضيكى حبيبتي"، وقال الفنان عمر السعيد: "برافو والله خيرًا للإنسانية بدل ما الدود بياكلنا وفيه أطفال ومرضى محتاج قرانية أو كلى ربنا يكرمك"، وقالت الفنانة إيمان العاصى: "حبيبتي انتي دائمًا سباقة للخير والحب ربنا يديكي العمر الطويل يارب بحبك يا إيلي"، وكتبت الفنانة علا رشدى: "برافو جدًا وأنا معاكى"، أما الفنانة رانيا منصور، قالت: "ما شاء الله ربنا يجعله فى ميزان حسناتك".

وأبدى كل من ظافر العابدين ورانيا يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأروى جودة وأحمد زاهر وسلمى أبو ضيف وديانا هشام، إعجابهم بالفكرة وعلقوا بإيموجى قلوب حمراء على فيديو إلهام شاهين.



أحمد زاهر و أروى جودة



جومانا مراد و رانيا منصور



رانيا يوسف و إيمان العاصى



سوسن بدر و عمر السعيد



ظافر العابدين و علا رشدى

ونشرت إلهام شاهين فيديو، قالت فيه:" أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج لها، لأي إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد، لأن الجسد هيفنى وينتهي وياكله الدود ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى أكتر إنسانية وبنخفف الألم على الآخرين".

وتابعت:"أكيد مفيش حد بيطول عمر حد، والعمر له وقته ومكتوب، لكن على الأقل بنخفف عن غيرنا الألم وبنحميهم من الحياة التعيسة والأدوية الكتير، وأتمنى ننشر هذه الثقافة والوعي الإنساني المهم.

وأكملت حديثها: سألت شيوخ كتير مستنيرين وقالوا لي حلال جدا ، وإنهم معلنين ومتبرعين بأعضاء جسدهم السليمة بعد وفاتهم ويا ريت كل إنسان مستنير وبيحب الإنسانية والخير يعمل كده، ويا ريت الدولة تعمل خانة في الرقم القومي يكون مكتوب فيها أنا متبرع موافق، علشان لما يموت حتى لو أهله ما عملوش ده الدولة تستفيد وتاخد الجثمان، ولازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء لمن يريد، يا رب نقدر كلنا نعمل خير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة.