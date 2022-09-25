شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 سنة على فيلم "زى النهارده".. عمرو سلامة وآسر ياسين فى "شماريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع كل من المخرج عمرو سلامة والنجم آسر ياسين، معًا في فيلم "زى النهاردة" الذى عرض في الأول من أكتوبر عام 2008، وبعد محاولات عديدة و بعد مرور 14 عاما على الفيلم يجتمع عمرو وآسر من جديد في فيلم "شماريخ".

ونشر عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، صورتين من فيلم "زى النهاردة" ومن تصوير فيلم شماريخ الجديد، وكتب قائلا: "14 سنة من النوايا والمحاولات إننا نعمل مشروع مع بعض ثاني، أخيرًا كللت بالنجاح".

وفيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.



عمرو سلامة

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي" الذى قال عنه: "المنتج طارق الجنايني كان يعمل على المشروع منذ 2016، وأهم شيء كنا نفكر فيه كيف سيقدم دراميا ولكن الورق كان جيد جدا والكاست كان لائقا جدا، أنا من المعجبين بالعمل الأصلي وفي العموم أحب أى تحدٍ".