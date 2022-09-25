"إنسان راقي المشاعر".. طارق الشناوي ينعى زين نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الناقد والمؤرخ الموسيقي زين نصار، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وكتب: "وداعا أستاذي زين نصار، كان يدرس لي في معهد السينما مادة الموسيقى خلال الثمانينيات، عرفته أستاذا ومؤرخا وإنسانا خفيف الظل راقي المشاعر".

الناقد والمؤرخ الموسيقي زين نصار رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد رحلة حافلة بالعطاء الفنى فى مجال الموسيقى.

وحصل زين نصار على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة، كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني، ثم ماجيستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980 ، ودكتوراة في الفنون تخصص "النقد الموسيقي " عام 1986 ، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالجيزة.

شغل منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني لمدة سبعة عشر عاما متواصلة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2009، كما شغل منصب وكيل المعهد، ومن أعماله انت حر، ويا مسافر وحدك.