بسبب الإقبال.. "خطة كيوبيد" في عرضين متتاليين أيام الأحد والاثنين والأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد العرض المسرحي "خطة كيوبيد" إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه يوم الخميس 15 سبتمبر بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور علاء قوقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

وقررت إدارة المسرح الحديث بقيادة الفنان القدير محسن منصور بالاتفاق مع فريق عمل العرض ومخرجه أحمد فؤاد، تقديم عرضين متتاليين أيام الأحد والاثنين والأربعاء، على أن يبدأ العرض الأول في تمام الساعة السابعة والثاني في التاسعة مساءً.

وأعرب أحمد فؤاد مخرج العرض في بيان صحفي عن سعادته بالإقبال الكبير من الجمهور، مضيفًا أن تقديم عرضين متتاليين أمر مرهق للغاية على فريق العمل ولكن حرصًا على تلبية رغبة الجمهور قررت إدارة المسرح وفريق عمل العرض القيام بذلك.

"خطة كيوبيد" يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، بطولة كريم الحسيني، عبدالمنعم رياض، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.