نجاح الموجي.. اسمه الحقيقي وأشهر إفيهاته ووفاته المفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 سبتمبر 1998، رحل عن عالمنا النجم الكبير نجاح الموجي بعد مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها أعمالا متنوعة، جعلته واحدا من أهم النجوم.

البداية

ولد الفنان نجاح الموجي في 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية إلا أن حبه للفن جعله يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى شاهده النجم جورج سيدهم وأسند له دورا صغيرا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" لينطلق بعدها في مشوار النجومية.

عبدالمعطي الموجي

الفنان الراحل اسمه الحقيقي عبدالمعطي الموجي، أما "نجاح" فهو اسم شقيقه الأكبر، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرا منه وحبا في شقيقه، قرر منحه شهرته ونجاحه.

وكيل أول وزارة

رغم امتهانه الفن، إلا أن نجاح الموجي ظل محتفظا بعمله الحكومي حتى تدرج في المناصب ليصبح وكيل أول وزارة الثقافة.

بعيدا عن الفن

قالت الإعلامية أيتن الموجي في تصريح سابق لمصراوي، إن والدها كان شخصية منفتحة ويؤمن بالحداثة في تربية أبناءه، كما كان مثقفا للغاية وكان حنونا وطيبا لدرجة أن البعض استغل هذه الطيبة، لكنه ظل مقتنعا أن الله جعله سببا لخدمة الناس.

أشهر الإفيهات

اشتهر الفنان نجاح الموجي بعدد من الإفيهات التي قدمها في أعماله، وقالت ابنته إن معظم هذه الإيفيهات من تأليف وابتكار والدها الراحل من فهمة لطبيعة الشخصية التي قدمها.

ومن أشهر إيفيهات نجاح الموجي "صح بس هنكر" والتي قالها ضمن أحداث فيلم "الكيت كات"، "أنا الشعب" والتي قالها ضمن أحداث مسرحية "المتزوجون"، "إحنا مابنروحش للحرام.. الحرام اللي بيجي لحد عندنا" ضمن أحداث فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، "سياسة الوفاك" قالها أيضا ضمن أحدث مسرحية "المتزوجون"

أغاني لا تنسى

كما برع الفنان نجاح الموجي في الإفيهات، برع أيضا في تقديم الأغاني منها: "حنكورة حكالنا حكاية" والتي غناها ضمن أحداث فيلم "شوارع من نار"، "اتفضل من غير مطرود- سلملنا ع التروماي" والتي غناها ضمن أحداث فيلم "أيام الغضب".

أبرز الأعمال

قدم الفنان نجاح الموجي خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "أربعة في مهمة رسمية"، "التحويلة"، "ليه يا بنفسج"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "زيارة السيد الرئيس"، "طأطأ وريكا وكاظم بيك"، "الكبت كات"، "اغتصاب" وغيرها.

وفاته

في 25 سبتمبر 1998 أصيب الفنان الكبير نجاح الموجي بأزمة قلبية حادة أودت بحياته، وقالت ابنته إن والدها لم يكن يعاني من أية أمراض، وشكلت وفاته صدمة لعائلته ولجمهوره ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عاما.