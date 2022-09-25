نادين الراسي عن شائعة وفاتها: مش ناوية قبل ما خلص رسالتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن بوفاة الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الأمر الذي نفته بنفسها.

وردت نادين على هذه الشائعة، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "لا متت ولا طل الخبر، وبصراحة مش ناوية قبل ما خلص رسالتي، بحبكن".

جدير بالذكر أم الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، وشقيق نادين، كان قد لقي مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان الراحل جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.