طارق الدسوقي ضاحكا عن فيديوهاته على "تيك توك": "العمل الوحيد اللي ندمان عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان طارق الدسوقي إن أولاده هم من أصروا عليه، لعمل فيديوهات معهم على منصة تيك توك، وبالطريقة التي يشتهر بها التطبيق.

وتابع ضاحكا في تصريحات مصورة لموقع الخليج 365: "ده العمل الوحيد اللي ندمان عليه، ماليش أوي في التيك توك، ولادي اختطفوني وكل الفيديوهات اتعملت في يوم واحد ورا بعضها، أصروا وفوجئت بردود الأفعال عشرات الآلاف من التعليقات الطريفة وكلها إيجابية مفيهاش حاجة سلبية، والفيديوهات كانت معمولة للضحك، لكن أنا مش تيك تيكاوي أوي".

جدير بالذكر أن الفنان طارق الدسوقي صرح لـ"الخليج 365" أنه يقرأ حاليا عملين، متمنيا أن يكون الدورين مناسبين لتقديم أحدهما أو التوفيق بين المسلسلين والمشاركة في بطولتهما قريبا، ليعود للجمهور بعد فترة غياب.