ياسر صادق ينعى المؤرخ الموسيقي زين نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، المؤرخ الموسيقي زين نصار.

وكتب "صادق" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت الساحة الثقافية والموسيقية والأكاديمية قيمة كبيرة في النقد والتاريخ الموسيقي الأستاذ الدكتور زين نصار".

وتابع: " كما فقده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقد كان المغفور له بإذن الله أحد أهم أركانه وعضو مجلس إدارته، وفقدت أنا شخصيا الأستاذ والمعلم والأخ الأكبر والناصح الأمين.. رحمك الله يا أستاذنا الجليل وأسكنك فسيح جناته وجزاك عنا خير الجزاء".

الناقد والمؤرخ الموسيقي زين نصار رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد رحلة حافلة بالعطاء الفنى فى مجال الموسيقى.