وليد يوسف يحكي موقفا جمعه بـ نور الشريف في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حكى الكاتب وليد يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، موقف جمعه بالنجم الراحل نور الشريف أثناء تواجدهما بتركيا.

وكتب وليد يوسف: "دخلنا مرة ناكل في مطعم في وسط اسطنبول مع الأستاذ نور الشريف الله يرحمه بعد نهاية التصويرفي الجزء الأول من الدالي.. صاحب المطعم العجوز.. شاف معظم الجالسين في المطعم يتسابقون للتصوير معه..سأل صاحب المطعم بعضهم لماذا تتهافتون علي التصوير مع هذا الرجل فأخبروه أنه من أعظم ممثلي الوطن العربي".

وتابع: "أرسل لاحضار مصور فوتوغرافيا والتقط صورة مع الأستاذ نور هو الآخر.. كان يجلس معنا على العشاء رجل أعمال كردي.. قال للأستاذ نور مازحا، لو كنت مكانك لأخذت من الجماهير نقودا مقابل أن يلتقطوا صورتهم معي، فرد عليه الأستاذ نور بجدية، وجود صور لي في منازلهم عبر الزمن أغلى من كنوز اأرض".

وأضاف: "المهم لأن المطعم أعجبنا فكررنا الزيارة بعد يومين فوجدنا صاحب المطعم علق صورته مع الأستاذ نور في صدر المطعم.. الرجل أدرك قيمته من حب الناس.. وما أدراك ما حب الناس.... الله يرحمك يا استاذ نور..ويحسن اليك

نور الشريف رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية هامة قدم خلالها أعمالا لا تنسى أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، الدالي، عمر بن عبدالعزيز، الظالم والمظلوم، العار، جري الوحوش، ضربة شمس".