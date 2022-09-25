في الطائرة.. روجينا رفقة أشرف زكي في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا صورًا تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور داخل "طائرة"، وارتدت روجينا "كمامة".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة روجينا في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد االعزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.