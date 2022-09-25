بصورة مع فتاة في البحر .. أحمد الفيشاوي : ” وجدت حورية البحر “

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أثار الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد نشره صورا لفتاة في البحر أثناء ذهابة للسباحة .

فنشر أحمد الفيشاوي صورا له ظهر بها وهو في البحر، وصورا أخرى لفتاة لم يكشف عن هويتها أو وجهها مرتدية المايوه .

وكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصور : ” ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية البحر الصغيرة ” .

وتساءل المتابعون في تعليقاتهم عن هوية هذه الفتاة وطبيعة علاقته بها .. فيما انتقد البعض الوشوم الكثيرة المرسومة على جسد أحمد الفيشاوي .