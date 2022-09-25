كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أثار الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد نشره صورا لفتاة في البحر أثناء ذهابة للسباحة .
فنشر أحمد الفيشاوي صورا له ظهر بها وهو في البحر، وصورا أخرى لفتاة لم يكشف عن هويتها أو وجهها مرتدية المايوه .
وكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصور : ” ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية البحر الصغيرة ” .
وتساءل المتابعون في تعليقاتهم عن هوية هذه الفتاة وطبيعة علاقته بها .. فيما انتقد البعض الوشوم الكثيرة المرسومة على جسد أحمد الفيشاوي .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع فتاة في البحر .. أحمد الفيشاوي : ” وجدت حورية البحر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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