الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج ” سعودي أيدول “

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أعلنت مجموعة قنوات MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم برنامج “سعودي أيدول” في نسخته الأولى .
حيث تضم لجنة تحكيم برنامج سعودي أيدول كلا من الفنانين : أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس .
ومن المقرر أن يبدأ تصوير البرنامج في شهر أكتوبر القادم بمدينة الرياض على أن يتم عرضه في ديسمبر 2022 عبر قناة MBC .
فيما نشر حساب MBC على موقع تويتر تغريدة تتضمن إعلان التسجيل بالبرنامج وجاء فيه : ” صوتك جميل وترغب في الغناء؟ تحب المنافسة ودخول عالم الأضواء والشهرة؟ شارك في أضخم برنامج غنائي .. لا تفوتك الفرصة سجّل الآن ” .
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