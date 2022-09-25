الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج ” سعودي أيدول “

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أعلنت مجموعة قنوات MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم برنامج “سعودي أيدول” في نسخته الأولى .

حيث تضم لجنة تحكيم برنامج سعودي أيدول كلا من الفنانين : أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس .

ومن المقرر أن يبدأ تصوير البرنامج في شهر أكتوبر القادم بمدينة الرياض على أن يتم عرضه في ديسمبر 2022 عبر قناة MBC .

فيما نشر حساب MBC على موقع تويتر تغريدة تتضمن إعلان التسجيل بالبرنامج وجاء فيه : ” صوتك جميل وترغب في الغناء؟ تحب المنافسة ودخول عالم الأضواء والشهرة؟ شارك في أضخم برنامج غنائي .. لا تفوتك الفرصة سجّل الآن ” .