جانيت السينما المصرية.. شاهد أحدث ظهور للفنانة وفاء السيد جمالها خطف الأنظار على السوشيال ميديا – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - سنوات من الحزن والتنمر عاشتها الفنانة وفاء السيد المعروفة بـ “جانيت” في فيلم حسن ومرقص، فعلى الرغم من أدوارها الكوميدية المتقنة وإن كانت قصيرة، إلا أنها غابت عن السينما سنوات عديدة وتعرضت للعديد من المواقف الصادمة والمؤثرة.

بصوت حزين وعيون باكية، كشفت وفاء السيد عن معاناتها مع التنمر وأزمتها المادية التي تعرضت لها بعد ابتعادها عن التلفزيون لسنوات، وذلك خلال لقائها بـ “برنامج بنت البلد” مع الفنانة نشوى مصطفى، المُذاع على قناة “صدى البلد”.

سر غياب وفاء السيد

قالت الفنانة وفاء السيد، إنها غابت عن الأضواء والسينما حوالي 14 سنة منذ 2008 تقريبًا، لافتة إلى أن آخر عمل قدمته في السينما كان مع عادل إمام (دور جانيت في فيلم حسن ومرقص)، حيث كان زملائها في الوسط يحسدونها على العمل مع الزعيم.

وفاء السيد – في دور جانيت ويليام شحاته من فيلم حسن ومرقص 2008م

جانيت في حسن ومرقص

وأرجعت “جانيت” حسن ومرقص، فترة غيابها الطويلة إلى تغير المخرجين الذين كانت تعمل معهم ولم تجد الدعم من أحد حتى تعود مرة أخرى للعمل، كان ذلك حتى رمضان قبل الماضي، عندما عملت في مسلسل “نسل الأغراب”.

الفنانة وفاء السيد

كما أن مرض والدتها، التي أصيبت بجلطة في المخ تسببت في فقدانها النطق، سببا آخر من أسباب ابتعادها عن العمل، حيث قالت وهي تبكي: اختارت أقعد مع والدتي وأخدمها إلى أن توفيت في 2016 ولم أتزوج.

معاناة وفاء السيد من التنمر

واصلت وفاء السيد، سرد معاناتها وهذه المرة من التنمر، مردفة: “التنمر أكثر شيء بيضايقني، خاصة التنمر على الأدوار التي قدمتها.. الناس لما بتشوفني في الشارع يتقولي: إنتي قمر أهو، أمال شكلك في الأفلام كده إزاي”.

وأشارت إلى أنه عُرض عليها دور فتاة ليل ولكنها رفضته، حيث كان اسم المشهد في السيناريو توصيفه «عرايا تحت الملايا»، حيث رفضت ارتداء قميص نوم ضمن متطلبات دور فتاة الليل، ما جعل أحد القائمين على ذلك العمل الفني يتحدث إليها، قائلا : «روحي أعملي عملية وأقلبي راجل».

فيلم حسن ومرقص

حسن ومرقص فيلم اجتماعي مصري من بطولة النجمين عمر الشريف وعادل إمام، الفيلم من إنتاج شركة جود نيوز من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي ومن إخراج رامي إمام. وبدأ عرض الفيلم خلال شهر يوليو 2008.

ويتناول الفيلم الوحدة الوطنية تحديدًا العلاقة بين المسلم والمسيحي من خلال رجل دين مسيحي «بولس» يحارب المتطرفين المسيحيين. حيث يبتكر الفيلم أنه يهدد بالقتل، يهرب ويمنحه الأمن اسماً آخر «حسن العطار». و يأتي عمر الشريف ليأخذ عزاء أخيه الذي كان ينتمي إلي جماعة إسلامية متطرفة، فيأتي إليه في العزاء أعضاء هذه الجماعة ويخبرونه أن أخيه أوصى قبل مماته أن يتولى هو إمارة الجماعة. يرفض ويتعرض للاغتيال، فيهربه الأمن أيضا مانحينه اسمًا مسيحيًا «مرقص عبد الشهيد». يلتقي حسن ومرقص في رحلة هروبهما وتتكون صداقة بينهما. وقد نجح الفيلم في تناول العلاقة المسيحية المسلمة في مصر

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفناين منهم: شيري عادل، محمد إمام، لبلبة، هناء الشوربجي، حسن مصطفى، يوسف داوود، إدوراد، سحر كامل، فايق عزب، طارق سليمان، وفاء السيد، عبد الله حفني، عباس أبو الحسن، حازم فؤاد، وغيرهم الكثير.

آخر أعمال وفاء السيد

كان آخر أعمال الفنانة وفاء السيد، مسلسل نسل الأغراب (رمضان 2021) بطولة أحمد السقا وأمير كراراة وإخراج محمد سامي، فضلا عن مسلسل موسى بطولة محمد رمضان في ذات العام.

وتعمل وفاء السيد حاليًا في مسرحية باسم “مكسرات عم أمين” مع الفنان أحمد ماهر وأشرف فاروق، ومسرحية أخرى في مسرح البالون، حيث أنها تعمل كـ موظفة في المسرح.

الخليج 365

الخليج 365