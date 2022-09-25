نُسخة من بسمة بوسيل.. أصالة تُدهش الجمهور بأحدث إطلالتها على انستجرام وتغيير جذري في ملامحها! – «شاهد»

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - خطفت النجمة السورية أصالة نصري الأنظار بـ لوك جديد ومختلف من أحدث حفلاتها في دبي، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل بدء حفلتها.

وعبرت أصالة عن مدى سعادتها وتحمسها بظهورها لأول مرة بفستان من إبداع المصمم العالمي زهير مراد، كما أثارت الجدل بتغير ملامحها ليشببها البعض بالفنانة ياسمين صبري وآخرون بـ بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني.

إطلالة أصالة:

وبدت أصالة بفستان باللون الرمادي، مطرز بالترتر وبه بطانه باللون البيج؛ ليبرز جمال لونه، ومحدد الخصر بحزام رفيع نفس اللون، كما تميز بوشاح طويل من الفرو مُثبت على الأكتاف حتى نهاية الفستان، مما أعطي لمسه أنيقة ومميزة.

ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات؛ لتسلط الضوء على التطريزات الموجودة على الفستان وجمال ملامحها، فإكتفت بأقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتم مرصع بالألماس في اليد اليسرى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أصالة نصري تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تتدلى بشكل ويفي مرتب وناعم على ظهرها، وزينته بوشاح على الرأس نفس لون الفستان.

الحرب تعود مرة أخرى بين أحلام وأصالة نصري:

ومن الواضح أن الأجواء التنافسية والعفوية بين الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والسوري أصالة نصري، ستكون حاضرة بقوة لجنة تحكيم “سعودي آيدول Saudi Idol“.

وفي التفاصيل، علقت الفنانة الخليجية على اعلان المستشار السعودي تركي آل الشيخ عن شراكة “الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية” مع “مجموعة MBC” عن البرنامج العالمي بنسخته السعودية من تحكيم الفنانين النجوم: السعودي أصيل أبو بكر، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة، والعراقي ماجد المهندس.

وفي التفاصيل، علقت الفنانة الخليجية على اعلان المستشار السعودي تركي آل الشيخ عن شراكة “الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية” مع “مجموعة MBC” عن البرنامج العالمي بنسخته السعودية من تحكيم الفنانين النجوم: السعودي أصيل أبو بكر، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة، والعراقي ماجد المهندس.

وقالت أحلام: “مساءك ورد يا بوناصر الغالي بالنسبه لي لا تخاف علي فأنا خريجة مدرسه آيدول وذا فويس فأهلا بضيوفي أصاله وماجد وأصيل وفي أرضي السعودية وياسلااااااام بحطهم في عيوني وخصوصاً اصااااااااله بتكون في بؤبؤ العين وغلاوتك هههههه”.

وردّ آل الشيخ: “عليكي بأحلام وماجد بيكون معك تحت تأثير فائق، أحلام ضروري تظبط أصيل”، فكتبت الشامسي: “هههههههههه من هاللحظة خرررررررربت ههههه أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة وأخيرا أتمنالك في السماء لقيتك في الأرض من زمان، أدعي ربي وجت الفرصة لين عندي، نحمد الله جات على ما تمنى”.

وأجابت أصالة” حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية مومن أولها، وحطيت لك كل الشدات لألفت نظرك، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي”.

يُذكر أن برنامج Saudi Idol سيبدأ تصويره في شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم في العاصمة السعودية الرياض، على أن يبدأ عرضه على MBC في وقتٍ لاحقٍ من عام 2022 الحالي.

أحدث البومات أصالة:

وعلى جانب آخر، طرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد “شايفة فيك”، على فترات متفاوتة على موقع «يوتيوب»، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان “فرحة وبس”، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية في الألبوم فجاءت بعنوان “فقدت نفسى” هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية “أنا حرّة” وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان “كفوكيم” وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان “بالسلامة” وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان “متضايق يفارق” وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.أما سابع أغنية فجاءت بعنوان “منٌى وفى” وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان “زى المعجرات”، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست،

أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية “شايفة فيك” وهى تاسع أغنيات ألبوم أصالة نصري الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية “شايفة فيك”، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان المطرب والملحن رامى صبرى.

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الخليج 365