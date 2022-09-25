شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد إقتراب توخيل من "السيدة العجوز" خلفًا لأجيري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب المدرب الألماني توماس توخيل من قيادة يوفينتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك فى ظل تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي أليجري، والذي أصبح على بعد خطوات قليلة من مغادرة الفريق.

ونوهت" السعودية سبورت 365 " فى وقت سابق أن المدرب الإيطالي أليجري دخل فى صدام عنيف مع الإدارة خلال الفترة السابقة، بعدما اتهم الإدارة بعدم تلبية إحتياجاته فى المريكاتو الصيفي الحالي، كنوع من التبرير وراء تذبذب نتائج الفريق على المستوي المحلي.



الأسباب التى تقرب توخيل من قيادة الفريق

وتناولت بعض المصادر الصحفية الأسباب التى من الممكن أن تقرب توخيل من القيادة الفنية للفريق، حيث أوضحت أن المدرب الألماني يمتاز بالصلابة فى تدريباته مع اللاعبين، بالإضافة إلى حماسه الشديد المعروف عن المدرب، والذي يتناسب تمامًا مع خطة الفريق فى المرحلة القادمة.

كما أن عدم تولي المدرب قيادة أي فريق بعد إقالته من تدريب تشيلسي، تسهل من مهمة الفريق الإيطالي بشكل كبير فى التعاقد معه، بجانب نجاحاته الكبيرة التي حققها مع تشيلسي بالفوز معهم بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية، مما يضعها على رأس قائمة الترشيحات فى الوقت الحالي.



موقف توخيل من تولي القيادة الفنية ليوفينتوس

ومن جانبه أعرب المدرب الألماني لبعض المصادر القريبة منه عن ترحيبه بهذه التجربة فى الوقت الراهن، حيث أن يوفينتوس يعد من الفرق الكبيرة داخل إيطاليا، كما أن وضع الفريق فى الطريق الصحيح وإستعادة التتويجات به من التحديات التي يتطلع إليها المدرب فى الفترة القادمة.