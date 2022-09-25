شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى: يوم ميلادك عرفت يعنى إيه حب غير مشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته "جودى"، حيث نشر صورة لهما معًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره، فيما علق أحمد سعد على الصورة بتهنئة موجهة إلى ابنته، قال فيها: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلب ابوكي.. عايز اقولك أني في يوم ميلادك ده عرفت يعني إيه أب وبنته.. عرفت يعني إيه حب غير مشروط.. عرفت يعني إيه تحب حد أكتر من نفسك.. بحبك جدًا يا بداية حياتي كل سنة وانتي طيبة".



حساب احمد سعد على انستجرام

ويشار إلى أن الفنان أحمد سعد، نشر - فى وقت سابق - على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بأولاده داخل سيارته معلقا: "أولادى أحبابى أصحابى أنا فخور بكم جدا وبحبكم جدا جدا يا مصدر إلهامى.. الكون كله شايف أنكم أولادى، وأنا شايف الكون فيكو.. طبعا مش هنجيب سيرة لولا الصغيرة، عشان دى نعملها قريبا بوست لوحدها، يا رب يخليكم ما فيش حد عنده أولاد زيكم، ويبات يوم فقير".



احمد سعد وابنته

ويذكر أن النجم أحمد سعد حل ضيفا على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة دى إم سى، وقال إنه اكتشف سرقة نصف لحن أغنية "طب ليه" التى قدمها للنجم راغب علامة من أغنية "حب العالم يا حياتى" للنجمة أصالة، مضيفا: "لدرجة أننى قولت لأصالة ضاحكا أغنيتى أحلى"، مشيرا إلى أن أغنية طب ليه كانت بصمة فى مشواره الغنائى بتعاونه مع نجم كبير، وما زال حتى الآن الجمهور يرددها وحافظ كلماتها.

وأضاف سعد مازحًا: "أنا ماكنتش أحلم ألحن لـ راغب علامة، أنا كان نفسى أمشى معاه بس فى الشارع، ومكنتش متخيل إن الأغنية هتعجبه بالطريقة دى، أنا آه كان عندى ثقة لكن مش لدرجة إن ما يتغيرش فيها حاجة".