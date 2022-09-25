كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - شارك الفنان المغربي سعد لمجرد مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام من حفل عقد قرآنه وزفافه على صديقته غيثة العلاكي إحدى أشهر سيدات الأعمال في المغرب .
وظهر سعد لمجرد وغيثة العكلاوي في بعض الصور أثناء إجراءات إتمام عقد القرآن .. وفي صور أخرى من حفل الزفاف وهما يرتديان الملابس المغربية التراثية .
وكتب سعد لمجرد في تعليقه على الصور : ” شكرا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز و لكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء ” .
تابع : ” شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة ” .
واختتم “لمجرد” : ” أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول .. جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة ” .
وحرص عدد من المتابعين على تهنئة سعد لمجرد بزواجه وأيضا عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من : بلقيس، أحمد زاهر، فيفي عبده، ساندي والشاعر تامر حسين .
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل عقد قرآن وزفاف سعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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