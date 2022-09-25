الصور الأولى من حفل عقد قرآن وزفاف سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - شارك الفنان المغربي سعد لمجرد مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام من حفل عقد قرآنه وزفافه على صديقته غيثة العلاكي إحدى أشهر سيدات الأعمال في المغرب .

وظهر سعد لمجرد وغيثة العكلاوي في بعض الصور أثناء إجراءات إتمام عقد القرآن .. وفي صور أخرى من حفل الزفاف وهما يرتديان الملابس المغربية التراثية .

وكتب سعد لمجرد في تعليقه على الصور : ” شكرا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز و لكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء ” .

تابع : ” شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة ” .

واختتم “لمجرد” : ” أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول .. جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة ” .

وحرص عدد من المتابعين على تهنئة سعد لمجرد بزواجه وأيضا عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من : بلقيس، أحمد زاهر، فيفي عبده، ساندي والشاعر تامر حسين .