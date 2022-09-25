دنيا سمير غانم ردت القلم لـ يسرا في عزاء هشام سليم!! – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - بعد وفاة الفنان هشام سليم وجنازته التي حرص عدد من نجوم الفن على حضورها، استذكر عدد من روّاد مواقع السوشيال ميديا أزمة يسرا في جنازة سمير غانم، حيث كانت في عزاء صديق المهنة صباحًا و ترقص في حفل زفاف في المساء.

هكذا كانت جمعة الفنانة المصرية يسرا، التي شهدت يوما حافلا وهجوما حادا على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجمها الكثيرين بعد ظهورها وهي ترقص وتغني في حفل زفاف بعد ساعات من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

الجمهور يقارن بين يسرا ودنيا سمير غانم

وقارن الجمهور بين ما فعلته يسرا بعد وفاة النجم سمير غانم وما فعلته إبنته دنيا بعد وفاة شقيق زوج الأولى الفنان هشام سليم، حيث طرحت دنيا سمير غانم أحدث أغنايتها التي تحمل اسم “نحنوح” مع بوستر رسمي ملئ بالبهجة والفرح.

كما نشرت دنيا سمير غانم البوستر الرسمي لمسرحيتها الجديدة “أنستونا” ليلة عزاء هشام سليم ، وذلك علي حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت فيه دنيا بملامح نجمة استعراضية كبيرة، وكتبت: انتظروا العرض قريباً وذلك ليلة عزاء هشام سليم .

وكانت دنيا قد أعلنت منذ فترة عن عودتها للمسرح من خلال مسرحية أنستونا، والتي تجسد فيها دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، ويقوم بيومي باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها. ويجسد خلال أحداث المسرحية دور مايسترو.

المسرحية بها العديد من الاستعراضات تصل إلى 5 استعراضات، تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة، وكتب الكلمات أيمن بهجت قمر ولحنها عمرو مصطفى، وستعود دنيا فيها لزمن الاستعراضات الجميل.

ويري البعض أن بذلك دنيا سمير غانم ترد الاهانة ليسرا التي هي من عائلة الكابتن صالح سليم حيث أنها متزوجة من خالد سليم شقيق الفنان الراحل هشام سليم كما أنها تتوعد إلهام شاهين.

دنيا سمير غانم ترد على الشائعات بطريقة غير مباشرة

وردت دنيا سمير غانم على تلك الشائعات، بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تواصل الإجتماعي إنستجرام، صورة وهي تحتضن الفنانة يسرا مع بعض نجوم الفن في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

أزمة يسرا في عزاء سمير غانم

في عزاء صديق المهنة صباحًا ورقص في حفل زفاف مساء، هكذا كانت جمعة الفنانة المصرية يسرا، التي شهدت يوما حافلا وهجوما حادا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهاجم العشرات الفنانة المصرية يسرا، بعد ظهورها وهي ترقص وتغني في حفل زفاف بعد ساعات من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وانتشر فيديو ليسرا وهي ترقص وتغني مع المطرب عمرو دياب، في حفل زفاف خاص لرجل الأعمال أيمن جميل في الجونة.

وكانت يسرا قد حضرت قبلها بساعات، جنازة الراحل سمير غانم، وقالت خلال حضورها بأن “ألم القلب لا يوصف”، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وتسببت لقطات يسرا بحملة شرسة عليها، اتهمتها “بالنفاق”، وبعدم مراعاة مشاعر عائلة الراحل، أو احترام الصداقة التي جمعتها به في العمل وخارجه، لعشرات السنين.

حضور النجوم حفل في المساء والجنازة في الصباح

أما عن الشيء الأكثر تشابه في الجنازتين فكان حضور نجوم الفن جنازة هشام سليم وسمير صبري في الصباح ومساءا وجودهم في حفلات الزفاف والمهرجانات ولكن مع إختلاف التوقيت، ففي نفس اليوم الذي شيع خلاله جثمان الفنان هشام سليم، خرجت يسرا وإلهام شاهين لـ حضور حفل زفاف رجل الأعمال أيمن جميل في الجونة، رغم بكائهم على الفنان الكبير في الصباح، ما جعلهم يتعرضون لـ حملة هجوم شنيعة خاصة بعدما ظهروا وهما يترقصان خلال الحفل.

وحدث نفس الشيء مع هشام سليم مع إختلاف التوقيت، ففي ليلة وفاته كان نجوم الفن في حضور مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى لحضور حفل تكريمهم، وفي الصباح ظهروا متأثرين خلال تشييع جثمان الفنان هشام سليم خاصة الفنانة يسرا.

وفاة الفنان هشام سليم

رحل الفنان هشام سليم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 22 من شهر سبتمبر من هذا العام 2022، ولكن كانت وفاته وجنازته أشبه بـ بنقل للأحداث التي حدثت خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري وكذلك سمير غانم مع إختلاف طفيف في بعضها.

وفاة هشام سليم وسمير غانم رغم زعمهم بتحسن حالتهم الصحية

رحل الفنان سمير غانم بشكل مفاجئ في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر مايو لـ هذا العام بشكل مفاجيء دون سابق إنذا بتدهور حالته الصحية، رغم أنه في أخر أيامه خرج لـ يطمئن الجمهور على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ صحية جيدة للغاية، وذلك بعد عدد من الشائعات التي طالته بشأن وفاته.

وهذا ما حدث مع الفنان هشام سليم أيضا، فكان قد طمأن جمهور على حالته الصحية بعد انتشار أنباء بتدهورها وذلك في مقطع صوتي لـ برنامج et بالعربي قال فيه بأنه بخير وراضي بقضاء الله، مشير إلى أن مرض السرطان أفضل من فيروس كورونا الذي يأخذ الأشخاص في أيام، بعدها أعلن وفاة هشام سليم في صباح يوم الخميس بشكل مفاجئ أفجع الجمهور.

الخليج 365

الخليج 365