شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأيمن بهجت قمر عن هشام سليم: أجمل وأجدع الشخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد كل من النجم صلاح عبد الله، والشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تغريدة المخرج عمرو عرفة عبر حسابه على تويتر، يتحدث فيها عن النجم هشام سليم في كواليس فيلم "يا مهلبية يا"

وقال صلاح عبد الله :"فعلاً والله يا حاج كان فرحان بينا جدًا وكان بيصر يوصلني عشان ماكانش عندي عربية ورغم إنه كان أصغر مني سنًا لكن كنت بستنير بخبرته السينمائية وحكاياته الممتعة وآرائه المتميزة وفضلنا أصدقاء ولما عرف إني قلقان عليه عشان مش عارف أوصله بعتلي فويس قبل وفاته بأيام يطمني ويدعيلي".



صلاح عبد الله

وكتب أيمن بهجت قمر:" أناعمري ما انسى كنت ولد يتيم وبروح المسرح ايام رواية ابويا شارع محمد علي وكان الطبيعي ان اصحاب ابويا يجبروا بخاطري وكانت طبعا شيريهان كده لكن اللي كان بجد فوق الوصف معايا هو هشام برغم انه ماحضرش والدي لكنه كان اجدع من ناس كتير اوي في المسرح وعمري ما نسيت له ده طول حياتي".

وقال المخرج عمرو عرفة، في تدوينته:" كنت المنتج الفني للفيلم، وكان هشام بطل الفيلم ومعاه 4 كوميديانات عتاولة علاء ولي الدين، صلاح عبدالله، أشرف عبد الباقي وأحمد آدم، كان فرحان بيهم وكان معظمهم جديد على السينما ولكنه كان بيعاملهم كأنهم أبطال، كان بيحترم الإنسانية أكثر من أي شيء تاني.. الله يرحمك يا أعز إنسان".