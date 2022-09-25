شكرا لقرائتكم خبر عن فازت بالأوسكار وصنفت بالمرأة الأكثر جاذبية.. كاثرين زيتا جونز تتم عامها الـ 53 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الـ 25 من سبتمبر النجمة كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز ادوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.

كاثرين زيتا جونز

لم تقتصر شهرة كاثرين على موهبتها الفنية فقط، ولكن جمالها أيضاً التي اعتبرت بسببها من أجمل نجمات هوليود، واصبح لها جمهور عريض ومحبين.

صنفت الممثلة الشهيرة ثلاثة مرات في قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم، وأول تلك المرات كان عام 1995 من قبل المجلة البريطانية الشهيرة إف إتش إم، والتي رصدت أكثر النساء جاذبية استناداً لمعايير عديدة وبرفقة 250 حكماً اختاروا تلك النساء، كما لفتت ابتسامتها انتباه محبيها ممن لقبوها بصاحبة أجمل ابتسامة.

كما برهنت على موهبتها فى التمثيل، وأن نجوميتها لا ترتكز على جمالها فحسب، حينما فازت كاثرين زيتا جونز بجوائز عديدة أبرزها تتويجها بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم Chicago عام 2002،وفي عام 2010، حصلت على جائزة توني لظهورها الأول على مسرح برودواي في A Little Night Music.

وترتبط كاثرين زيتا جونز بعيداً عن الفن بحياة هادئة ومستقرة، شكلتها مع زوجها الممثل مايكل دوجلاس، طوال أكثر من 20 عام زواج جعلتهما يصبحا أصحاب أطول مسيرة زواج فى عالم هوليود، ولم يمنع فارق السن الكبير الذى يصل لربع قرن بين الثنائى نجاح تلك الزيجة.