شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تتألق فى حفل دبى بفستان أنيق من توقيع زهير مراد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أصالة نصري، متألقة بإطلالة مميزة فى حفلها بدبى، حيث أطلت النجمة السورية على الجمهور بفستان مميز، والتى حرصت على مشاركة بعض صوره مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



تغريدة اصالة على انستجرام



اصالة نصري



تألق اصالة بفستانها الجديد

وعلقت النجمة أصالة على الصور، "أول حفلة بعد الصيف في دبي الرائعة المفرحة، حاولت أن اشبه مشاعري الطائرة من الفرح باني سوف أرجع عن الغنى، اشتقت لصوتي واشتقت ليكم، شكراً لكل حبايبي اللي دايماً بيكملو صورة وأنا جزء منها، ولأول مرة إلبس من العالمي العزيز والراقي زهير مراد، كلي شغف لهذا".



اصالة نصري قبل الحفل

وعلى جانب آخر، طرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.



فستان اصالة نصري



اطلالة اصالة فى حفلها بدبى

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية "شايفة فيك" وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.