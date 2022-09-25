شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "The Witcher: Blood Origin" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فى فعالية Tudum، أمس السبت، عن بدء سلسلة الفرعية من "The Witcher"، حيث سيعرض مسلسل "The Witcher: Blood Origin" في 25 ديسمبر المقبل، وسيتبع ذلك عرض الموسم الثالث من عرض "Witcher" الرئيسى فى صيف عام 2023، حسبما ورد في صحيفة "Variety".

يأتى المسلسل الجديد بعدما كانت آخر مرة شاهد فيها الجمهور سلسلة "The Witcher" منذ عام تقريبًا، عندما عرض الموسم الثاني لـ"Henry Cavill" الخيالية في ديسمبر 2021. ومنذ ذلك الحين، ولدت المزيد من الأحداث الفرعية، بالإضافة إلى سلسلة "Blood Origin" المحدودة، كما يوجد أنباء عن الإعداد لتصوير سلسلة أنيميشن فى الطريق، كما يجرى العمل على سلسلة "Witcher" الملائمة للعائلة.



مسلسل the witcher

وفي وقت سابق، انتهي صناع الموسم الثالث من مسلسل The Witcher من تصوير الجزء الجديد، وذلك بعد أن توقف في يوليو الماضي بسبب إصابة الممثل هنرى كافيل بطل العمل، ومع الإعلان عن انتهاء العمل بدأ جمهور المسلسل ينتظر موعد عرضه، وهذا بعد الشهرة الكبيرة الذى حاز عليها الموسم الأول والثاني من المسلسل، ولكن لم تعلن نتفليكس حتى الآن عن موعد العرض.

ووفقا لموقع What’s on Netflix من المتوقع أن يعرض في ديسمبر من العام القادم وهذا وفقا لتوقيت عرض المواسم الأولى له حيث عرض الموسم الأول على المنصة في 20 من ديسمبر عام 2019 و الموسم الثاني في 17 من ديسمبر لعام 2021 ووفقا لتلك الخريطة فمن المتوقع أن يعرض في ديمسبر 2023 ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بعد.

ويضم العمل الممثل هنري كافيل والممثل جوي باتي و الممثلة أنيا شالوترا و الممثلة فريا ألان، و يستند مسلسلThe Witcher إلى سلسلة كتب تحمل ذات الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.