شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ويل سميث.. رفض Matrix وأوباما تمنى تجسيده لشخصيته فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم ويل سميث بعيد ميلاده الـ 54 إذ أنه من مواليد الـ 25 من سبتمبر عام 1968، ويعتبر من أشهر واهم ممثلي هوليود ممن لهم بصمة كبيرة في عالم السينما، وخلال التقرير التالي نرصد عدة معلومات عن الممثل التي حققت أفلامه أعلى الإيرادات في حين لم يفز بجائزة الأوسكار أبداً.

فى البداية كان هدفه الغناء، واتفق مع والده إذا لم ينجح خلال عام سيعود لاستكمال دراسته الجامعية ويتخلى عن هذا المجال للأبد، ولكنه حقق نجاحا كبيرا كمغنٍ، وعرف باسم The French Prince أو الأمير الفرنسى، ونال أول جائزة جرامي في فئة "الراب" عام 1988.



ويل سميث

ورغم الأدوار الناجحة التى أداها في مشواره إلا أنه رفض أدوارا أخرى مثل أداء شخصية ماتركس في الفيلم الشهير The Matrix، بالإضافة إلى دور براد بيت في فيلم Mr.& Mrs. Smith، ورغم تحقيق تلك الأفلام نجاحاً كبيراً إلا أنه لم يصرح بندمه على رفضها.

ربما يجهل كثيرون أن ويل سميث اقترب من الإفلاس عام 1990، بعدما دفع ضرائب قدرها مليون دولار، كما أنه تم ترشيحه لأربعة جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل على أربع جوائز جرامي، لكنه لم يحصل على الأوسكار بعد، ورغم الفشل على مستوى تلك الجائزة إلا أنه يحسب له رقم قياسى ممثل في أنه الهوليوودي الوحيد الذى حققت 8 أفلام له على التوالى نجاحا، ووصلت إجمالي إيراداتها إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وقد صرح باراك أوباما بأنه يتمني إذا تحولت حياته إلى عمل فنى أن يكون ويل سميث هو من يجسد شخصيته، موضحًا أنهما تناقشا فى إمكانية تحويل الفكرة لمشروع حقيقي.