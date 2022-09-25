فن ومشاهير

نجوم الغناء في التسعينيات على يخت بالنيل لاستعادة الذكريات.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء في التسعينيات على يخت بالنيل لاستعادة الذكريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجوم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وعلاء عبد الخالق وعصام كاريكا على أحد اليخوت في رحلية نيلية  ليلة أمس، استعادوا فيها ذكرى أيامهم الجميلة أيام الثمانينات والتسعينات التي جمعتم فيها أجمل اللقاءت، وحضر الرحلة أيضا الكابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق الذى تربطه بنجوم التسعينات صداقة وطيدة. 

كما شارك معهم الفنان إسماعيل فرغلى وأحمد أيوب الصديق المقرب لهم  وقدم كل منهم فاصلا غنائيا من أشهر أغانيهم لتستمر الرحلة لاكثر من 3ساعات استمتعوا فيها بالذكريات والغناء، وغنا الجميع سويا اغنية الحب الحقيقى مع انجم محمد فؤاد ، و أتفقا الجميع على  تكرارمثل هذه الرحلات  مع دعوة باقى زملائهم من نجوم التسعينات للمشاركة مثل إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسنى وحسن عبد المجيد ومحمد محى وأحمد جوهر و فارس 

26531690-3ab0-4a3c-b9ce-a37c71f85593
 علاء عبد الخالق 

 

3cffb929-269e-4bd4-b943-cffc06c29576
 كاريكا 

 

 

accbb5d5-3aec-4514-a253-cbc2a5bb6d2a
 محمد فؤاد
3d7035e7-84d0-4762-b2fd-840d83fcc8be (1)
 حميد الشاعرى 

 

013ffc42-705c-4690-af1b-2c343891be1f
 كاريكا 

 

378c56c5-8e2a-4509-aa3a-ee3eb2e42646
 فؤش وكاريكا 

 

وفي سياق متصل، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات محمد بندارى وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار، كما اختار فؤاد أغنية أخرى من كلمات محمد بندارى، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلى الخواجة، لكن لم يستقر على اسمها حتى الآن، وينتمى كلاهما للأغنيات الدرامية التي اشتهر بها فؤش.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا