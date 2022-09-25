تامر حسنى يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ الإسكندرية بحضور يتخطى نصف مليون شخص

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القاهرة - سامية سيد - مازال النجم تامرحسني مستمرا في حصاد الأرقام القياسية، حيث أكد منظم الحفل أدهم بكري أن الفنان تامرحسني سجل اليوم أعلى حضور جماهيري في تاريخ الإسكندرية، بعد أن تخطى الحفل نصف مليون شخص .

ورغم عدم سعة المكان لهذا العدد ذهب الجمهور أيضاً، واستمتع بسماع أغانى الفنان تامر حسنى خلف المسرح و على أطراف المكان، حتى وصل الجمهور إلى حد الشارع العمومي في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعرب الفنان تامرحسني عن إعجابه الشديد بالجمهور السكندري و نظامه و طاقته الايجابية الضخمة من طلاب الثانوية العامة و ضيوفهم من كل الأعمار والمحافظات المصرية، كما أكد على سعادته بقوة وحفاوة استقبال الجمهور له ووصفها بمحبة الأهل.

وأضاف النجم تامر حسنى،أنه سعيد بتحقيقه أعلى حضور جماهيري في مصر على مدار مشوار حياته، بعد أن تخطى الحفل رقمه الإسطوري السابق بالمغرب حيث حضر حفلته بالمغرب أكثر من ٤٠٠ ألف شخص، و اليوم يحقق حسني الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الحفلات الغنائيه بمصر.

قدم تامر في الحفل ١٢ موهبة مصرية من جميع محافظات مصر للغناء معه أغنية وانت بعيد من فيلم بحبك على المسرح، وسط ترحاب هائل من الحضور والذينة أثنوا بقوة المواهب ، كما قدم ايضاً تامر موهبه جديده في عالم الموسيقى عازف الساكس الموهوب زياد و الذي يجيد العزف بدون آله موسيقيه و يخرج الصوت بطريقه مبهره من فمه ، و قدم تامر جميع المواهب و تحدث عن مدى إحساسه بالمسؤليه تجاه إظهار الأجيال القادمة في أحسن صوره فنيه تليق باسم مصر.